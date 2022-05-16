رئيس شعبة السيارات: نقص المعروض أزمة عالمية وليست محلية فقط

قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أزمة الاقتصادية أثّرت على سوق السيارات في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنّ التأثيرات طالت البائع والمستهلك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «ETC»، مساء الأحد، أن نقص المعروض من السيارات أزمة عالمية وليست محلية فقط، وذلك بسبب انخفاض حجم الإنتاج منذ جائحة فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تُصنّعان جزءًا من السيارات، علاوة على ارتفاع تكلفة الشحن.

ووجه بلبع، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «أشكر الرئيس السيسي على تشجيع المنتج المحلي، والسيارات محلية الصنع، لأنها قد تكون حلًا لمشكلة زيادة أسعار السيارات».