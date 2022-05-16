انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بشكل غير متوقع على أساس سنوي بواقع 6ر1 % في الربع الأول من العام الحالي وسط زيادة في التضخم في مختلف أنحاء العالم وهو ما يخفض التوقعات بحدوث توسع.

وتراجعت الصادرات والانفاق على الاستهلاك العام في إسرائيل في الثلاثة أشهر الأولى من 2022، ما خيب آمال خبراء الاقتصاد الذين كانوا قد توقعوا زيادة بنسبة 3ر2% في إجمالي الناتج المحلي في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء. ولم يتوقع سوى واحد بين ثمانية محللين حدوث انكماش.

وكان 2021 عاما ناجحا للاقتصاد الإسرائيلي الذي تعافى من الجائحة لينمو بنسبة 1ر8%، مدفوعا بازدهار في الاستثمار في الصناعات عالية التقنية في البلاد.