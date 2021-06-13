دينية النواب توافق على موازنة قطاع التعليم في الأزهر

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023، لقطاع التعليم بجامعة الأزهر.

وأكد ممثلو جامعة الأزهر خلال الاجتماع التوافق على مشروع الموازنة للسنة المالية 2022-2023، مشيرين إلى التعاون مع وزراتي المالية والتخطيط حال طلب أية تعزيزات مالية خلال العام المالي.

وبلغ إجمالي الموازنة المقدرة 3 مليارات و993 مليونا و538 ألف جنيه، منها 2 مليار و803 ملايين جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و419 مليونا و500 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و56 مليون و921 ألف جنيه لبند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، و683 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).