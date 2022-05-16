إيهاب جلال: محمد صلاح جاهز لمباراة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه تواصل مع محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم وهداف ليفربول، من أجل الاطمئنان عليه بعد الخروج مصابا في مباراة فريقه بنهائي كأس الاتحاد أول أمس.

وتوج محمد صلاح، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مع فريقه ليفربول، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا، المقرر إقامتهما يومي 5 و9 يونيو المقبل في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار 2023.

وقال جلال، في تصريحات تلفزيونية: «تواصلنا مع محمد صلاح عقب إصابته للاطمئنان عليه وهو بحالة جيدة ولا داعي للقلق».

وحول إمكانية مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، أجاب: «بعد الاطمئنان عليه أكد أنه سيلعب المباراة النهائية لدوري أبطال إوروبا»