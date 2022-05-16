يشرع رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية بروسيا فيكتور بونداريف، رفقة وفد عن أعضاء اللجنة، بزيارة رسمية إلى الجزائر تبدء من غد الثلاثاء وحتى 20 مايو الجاري.

وذكر بيان لمجلس الأمة الجزائري أن: "هذه الزيارة تندرج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقع بين مجلس الأمة والمجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية لروسيا. بتاريخ 13 مايو 2014، ناهيك عن مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارتي المجلسين، بتاريخ 11 ديسمبر من العام 2010".

كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قد زار الجزائر في العاشر من الشهر الجاري.

وقال لافروف عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "بناء على حرصنا على تطوير العلاقات في المجال السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والفني والثقافي والانساني أكدنا للرئيس تبون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن يقوم بزيارة إلى موسكو".