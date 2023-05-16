المشدد 15 عاما لمتهم بهتك عرض طفل في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 عاما على شخص لاتهامه بهتك عرض طفل بدائرة مركز بنها في محافظه القليوبية.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل والمستشار احمد محمد السعيد غنيمي سامح أحمد عبد الوهاب حليمه وأمانة سر محمد الخضري.

وتضمن أمر الإحالة في القضية بأن المتهم في يوم 18 مارس 2022 بدائرة مركز بنها، هتك عرض طفل لم يبلغ من العمر 18 عاما، مستغلا حداثة سنه، وكونه من المتولين ملاحظته ومن له السلطة عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم عرض الطفل المجني عليه للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحته للخطر مرتكبا الجريمة المار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.