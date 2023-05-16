أوكرانيا: أسقطنا كل الصواريخ التي أطلقتها روسيا اللية الماضية

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجوم مكثف على أوكرانيا الليلة الماضية وعددها 18 صاروخا من طرز مختلفة.

وقال زالوجني عبر تطبيق تيليجرام للتراسل، إن روسيا أطلقت ستة صواريخ كينجال باليستية من طائرات وتسعة صواريخ كروز من طراز كاليبر من سفن في البحر الأسود وثلاثة صواريخ إسكندر من قواعد برية، وفقا لوكالة رويترز.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط ست طائرات بدون طيار "درونز" إيرانية الصنع من طراز شاهد وثلاث طائرات "درونز" للاستطلاع.