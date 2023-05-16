 وفاء بوعدها.. ميركل تطالع أعمال إعادة الإعمار في منطقة تضررت من الفيضان غرب ألمانيا - بوابة الشروق
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وفاء بوعدها.. ميركل تطالع أعمال إعادة الإعمار في منطقة تضررت من الفيضان غرب ألمانيا

المستشارة الألمانية _ انغيلا ميركل
المستشارة الألمانية _ انغيلا ميركل
برلين 16 أيار/مايو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 6:08 م

توجهت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إلى أحد المناطق الأشد تضررا من كارثة الفيضان المدمر الذي وقع في البلاد في صيف 2021.

وطالعت ميركل برفقة رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست (كلاهما من الحزب المسيحي الديمقراطي) أعمال إعادة الإعمار في منطقة باد مونسترايفل غربي ألمانيا، والتقت مواطنين وزارت محلات واستعلمت في دار البلدية عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في أعمال الإصلاحات والصيانة.

كانت ميركل توجهت إلى هذه المنطقة التي تضررت من فيضان القرن في يوليو 2021 حيث كانت لا تزال تترأس الحكومة الألمانية ووعدت في تلك الأثناء بالعودة إلى زيارة المنطقة حتى لو لم تعد تشغل منصبها.

ولم تعلن ميركل رسميا عن زيارتها بشكل مسبق الأمر الذي فوجئ على إثره قاطنو المنطقة بالزائرة البارزة تدخل أحد المتاجر.

كانت ميركل أعربت قبل عامين عن شعورها بالصدمة حيال الدمار الذي خلفه الفيضان الذي أودى بحياة 49 شخصا في ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها منهم عدد كبير في منطقة باد مونسترايفل.

بينما أودى الفيضان بحياة ما لا يقل عن 135 شخصا في ولاية راينلاند-بفالتس المجاورة. وبلغ حجم الخسائر المادية الناجمة عن الفيضان عشرات مليارات اليورو.


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