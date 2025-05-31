 «سيقف التاريخ».. رسالة وداع حسين الشحات لمعلول بعد رحيله عن الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«سيقف التاريخ».. رسالة وداع حسين الشحات لمعلول بعد رحيله عن الأهلي

محمد جلال
نشر في: السبت 31 مايو 2025 - 5:30 م | آخر تحديث: السبت 31 مايو 2025 - 5:30 م

ودع حسين الشحات، لاعب الأهلي، زميله في الفريق علي معلول، الذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق الأحمر بعد نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسبق وأعلن علي معلول رحيله عن الأهلي بعد تاريخ طويل من العطاء للقلعة الحمراء.

وقال حسين الشحات عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لن أجد من الكلمات ما يصف ويوفي مكانة علي معلول الصديق والزميل طيلة السنوات التي عشناها سويا داخل النادي الأهلي".

وأضاف: "فإذا تحدثت كأهلاوي مشجع أمام التاريخ والعطاء الذي قدمه معلول سيقف عنده التاريخ كثيرًا، وإذا تحدثت كزميل فلن أجد مثلك أخ يا علولو".

وأكمل: "تشاركنا لحظات كثيرة سعيدة وصعبة وتتويجات ولحظات شخصية هي الأجمل".

وأنهى: "رحلت من الأهلي ولكنك باق معنا جميعًا بتاريخك وبصداقة سأفتخر بها طول العمر".


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