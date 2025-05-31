رودريجو أبلغ ريال مدريد بقراره النهائي بشأن مستقبله

أكدت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم السبت، أن النجم البرازيلي رودريجو جوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، أبلغ إدارة الفريق الملكي بشأن مستقبله مع اللوس بلانكوس.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية الشهيرة، أن رودريجو أبلغ إدارة ريال مدريد بنيته في الاستمرار مع الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة بأن نادي ريال مدريد اشترط على رودريجو أن يترك بصمته ويثبت قدراته خلال الموسم القادم.

كما خاض رودريجو 50 مباراة بقميص نادي ريال مدريد في الموسم الجاري، بكافة المسابقات، أحرز خلالها 13 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 10 تمريرات حاسمة.