البنوك الدائنة تبدأ تكوين 20% مخصصات لمديونيات مستحقة على أويلكس للزيوت

قرر عدد من البنوك الدائنة تكوين مخصصات بنسبة ٢٠٪ على المديونيات المستحقة على الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة «أويلكس»، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

أحد المصادر قال إن المديونيات المستحقة على الشركة تُقدر بنحو ٥ مليارات جنيه، وأن البنوك اتجهت إلى تكوين مخصصات تزداد تدريجيًا إلى ١٠٠٪ وفقًا لالتزام الشركة بالتسوية المبرمة مع البنوك.

المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر، وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.

كان تحالف بنوك دائنة انتهى من جدولة لديون بقيمة تقارب ٥ مليارات جنيه مستحقة على الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة «أويلكس»، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

أضافت المصادر أن اتفاق الجدولة يشمل حصول الشركة على تمويل رأسمال عامل حوالى مليارى جنيه للمساهمة فى أعمال التشغيل لمصنع الشركة لإنتاج الزيوت.

ويقع مصنع أويلكس، وهو مصنع إقليمى لاستخلاص الزيوت فى مدينة السادات، ويقوم بإنتاج كسب فول الصويا عالى البروتين 48% بروتين و44% بروتين بالإضافة إلى زيت ذى نقاء عالٍ فى حالته الخام وأيضًا منزوع الصموغ، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.

وشارك تحالف 7 بنوك فى توفير قرض مشترك لشركة «أويلكس» خلال عام 2020 بقيمة 4.4 مليار جنيه بواقع 2 مليار جنيه لتمويل رأس المال العام، ومبلغ 2.4 مليار جنيه للمساهمة فى إنشاء المجمع الصناعى المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة أويلكس، والتى تقدر بـ4200 طن/يوم، ويهدف المشروع إلى توفير احتياجات السوق المحلية من الزيوت النباتية كبديل عن الاستيراد بل والتصدير للأسواق الخارجية. ويضم التحالف الممول للمشروع بنوك الأهلى المصرى، بنك أبوظبى الأول، القاهرة، والعربى، وقناة السويس، والبركة - مصر، والإمارات دبى الوطنى.