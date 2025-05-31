نائب رئيس فلسطين: قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله سلوك متعجرف

قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق.

وأضاف الشيخ في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "ندرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار".

وكان الوفد الوزاري العربي الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية الأحد، قد ندّد بمنع إسرائيل دخوله، بعد أن أعلنت تل أبيب أنها "لن تتعاون" مع الزيارة الهادفة الى "الترويج لإقامة دولة فلسطينية".

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية في وقت لاحق السبت بيانا قال فيه إن الوفد الوزاري الذي يصل الى عمان مساء اليوم لعقد "اجتماع تنسيقي" قبل الزيارة التي كانت مقررة الى رام الله، أكد في موقف مشترك أن قرار إسرائيل يمثّل خرقا فاضحا لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي.

وأوضح البيان أن الوفد يتألف من أعضاء في اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بمتابعة الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن اللجنة قرّرت تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها.