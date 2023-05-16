انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

انطلقت، منذ قليل، أولى جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر؛ وذلك بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع.

وبدأت الجلسة الأولى للجنة العدالة الاجتماعية، بمناقشة: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، بالتوازي مع الجلسة الثانية: «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، في لجنة السياحة.

ويناقش الحوار الوطني، اليوم، بعض قضايا المحور الاقتصادي على مدار 4 جلسات، وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منها تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت أول أمس الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة 3 ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر