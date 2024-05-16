استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة

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استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب اثنان بجراح، فجر الخميس، خلال عمليات عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي طولكرم وقلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "حصيلة العملية العسكرية في مدينة طولكرم 3 شهداء".

وأوضحت أن الشهداء هم "أيمن أحمد مبارك (26 عاماً)، حسام عماد دعباس (22 عاماً)، محمد يوسف نصر الله (27 عاماً)".

وقال شهود عيان، إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت طولكرم من عدة محاور، واقتحمت منازل فلسطينية ومحال صرافة.

وبين الشهود أن مواجهات اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وفي قلقيلية نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية فتش خلالها منازل فلسطينية مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات السكان.

وبينوا أن القوات استخدمت الرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة في بيان منفصل، إن "مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي وصلا المستشفى".

وبموازاة حربه المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما أدى إلى مقتل 502 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال حوالي 8 آلاف و725.

فيما خلفت الحرب على غزة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".