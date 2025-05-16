بوفون يكشف كواليس واقعة طرد زيدان بنهائي مونديال 2006

كشف الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون عن تفاصيل مثيرة تتعلق بطرد النجم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، مؤكدًا أنه لعب دورًا حاسمًا في إبلاغ الحكم بالواقعة، رغم غياب تقنية الفيديو آنذاك.

وخلال حفل توقيع كتابه الجديد في تورينو، قال بوفون: "في تلك اللحظة، كنت أنا الـVAR... رأيت الحادثة بوضوح وركضت مباشرة نحو الحكم لأبلغه بما حدث".

وأوضح بوفون أن ردة فعله السريعة كانت السبب في تنبّه الطاقم التحكيمي إلى الواقعة، مشيرًا إلى أنهم استخدموا شاشات التلفاز المتوفرة بجانب المنطقة الفنية لمراجعة اللقطة، رغم عدم وجود نظام الفيديو المساعد حينها.

وأضاف: "لا أحد سيعترف بذلك علنًا، لكنني متأكد أنهم شاهدوا ما حدث على الشاشة. كنت الوحيد الذي رأى كل شيء لحظة بلحظة".

وشكّلت نطحة زيدان الشهيرة لماتيراتزي واحدة من أكثر اللحظات جدلًا في تاريخ كأس العالم، وأنهت مسيرة النجم الفرنسي داخل الملاعب بطريقة درامية، بينما تُوجت إيطاليا باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح.