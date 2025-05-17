المتناوي: تحصين قرارات رابطة الأندية غير قانوني

أكد مجدي المتناوي، المستشار القانوني الرياضي وخبير اللوائح الرياضية، أن تحصين قرارات رابطة الأندية من جانب لجنة التظلمات غير قانوني على الاطلاق.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لا أعرف كيف وقعت الأندية على بنود تلك اللائحة، وما يحدث سواء من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية هي فوضى بكل المقاييس"..

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت خصم 3 نقاط من الأهلي على خلفية انسحابه من مباراة القمة علاوة على اعتباره خاسراً، قبل أن تتراجع عن خصم النقاط، ومع إحالة الملف للجنة التظلمات أقرت الأخيرة بعدم سلطاتها في تغيير القرار نظرا لبنود اللائحة الخاصة برابطة الأندية التي تحصن قراراتها ضد الطعن.