وزير الخارجية يعقد لقاء مع وزير الدولة الإماراتي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة مع خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية والتجارية، والرغبة المتبادلة في تحقيق مزيد من التطوير للعلاقات على مختلف الأصعدة.

شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتبادل الرؤى بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، ومن بينها المستجدات في غزة واليمن وليبيا وسوريا، وتوافقا على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.