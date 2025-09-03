إدخال 121 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري لإغاثة سكان غزة

أدخلت الجهات المختصة عند معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، نحو 121 من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، أنه تم اليوم إدخال 121 من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية وأواني الطهي بإتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها للجانب الفلسطيني لصالح المنظمات الإغاثية الفلسطينية والدولية، ومنها 20 شاحنة من دولة الإمارات، و57 من المنظمات الإغاثية الأممية، و24 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و10 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و10 شاحنات مرسلة للمخيم المصري.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 4830 شاحنة، حملت نحو 30 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتا إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ بلغ 14 شاحنة فقط حملت أكثر من 600 طن من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.