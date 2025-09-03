مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: 70% من مساحة مدينة غزة تعرضت لدمار شبه كامل

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف، مؤكدًا أن مدينة غزة تشهد عمليات عسكرية مستمرة، وسط ظروف إنسانية «كارثية وغير مسبوقة».

وفي مداخلة من غزة، أوضح الشوا، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «نحو 60% من مدينة غزة تخضع إما لقرارات إخلاء قسري أو لعمليات عسكرية مباشرة، فيما تعرض نحو 70% من المدينة لدمار شبه كامل»، منوهًا أن أكثر من مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين، يتكدسون في الجزء الغربي من المدينة وسط ظروف قاسية للغاية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديداته بالتقدم العسكري، مشيرًا إلى قرارات إخلاء جديدة صباح اليوم استهدفت منطقة النفق، بعد أن شملت في الأيام الماضية أحياء أخرى كالصبرة والصّفطاوي.

وقال الشوا: «لا مكان آمن في غزة، لا خدمات، ولا مقومات للحياة، في ظل استهداف يومي لجميع المناطق، بما فيها تلك التي يتم دفع السكان نحوها، مثل مناطق وسط القطاع أو المواصي جنوبًا».

وعن مصير اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحته مصر وقطر ووافقت عليه حركة «حماس»، قال الشوا: «نؤكد أهمية هذا الاتفاق الذي ينص على هدنة جزئية، تتبعها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يماطل في التنفيذ رغم أن المقترح كان مدعومًا من الولايات المتحدة، وتمت الموافقة عليه من جانب الاحتلال سابقًا».