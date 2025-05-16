لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما

قدم المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما قائد اتحاد جدة موسمًا للتاريخ يضاف إلى مواسم استثنائية التي قدمها عبر مسيرته الحافلة، ليكون لقب دوري روشن السعودي للمحترفين هو الـ35 في مشواره الكروي.

وقاد بنزيمة فريقه الاتحاد للفوز بلقب دوري روشن للمحترفين لموسم 2024 /2025 كأول لقب يتوج به مع "العميد" منذ انضمامه إليه في صيف 2023.

وتعكس الأرقام دور بنزيما الرئيسي في تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن، إذ أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ساهم بـ 30 هدفًا من أصل 75 هدفًا سجلها الاتحاد حتى الآن.

وسجل بنزيمة 21 هدفًا ليحتل وصافة هدافي دوري روشن حتى الآن، بينما صنع 9 أهداف أخرى.

وكان بنزيمة توج عبر مسيرته مع الأندية ومنتخبات بلاده بـ 34 لقبًا، بينها 25 لقبًا مع ريال مدريد، فيما توج مع منتخبات فرنسا بلقبين أحدهما على مستوى الناشئين والثاني على مستوى الكبار عبر بطولة دوري الأمم الأوروبية"، كما توج مع نادي ليون الفرنسي بـ 7 ألقاب

وفاز بنزيمة بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي وخمسة ألقاب في كأس العالم للأندية وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وثللاثة ألقاب في كأس ملك إسبانياوأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني وأربعةألقاب في الدوري الفرنسي ولقب وحيد في كأس فرنسا ولقبين في كأس السوبر الفرنسي ولقب وحيد في كأس أمم أوروبا تحت 17 عامًا ولقب وحيد في دوري الأمم الأوروبية.