 بيدري: برشلونة نادي أحلامي.. وسعيد لأننا حققنا اللقب - بوابة الشروق
الجمعة 16 مايو 2025 5:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بيدري: برشلونة نادي أحلامي.. وسعيد لأننا حققنا اللقب

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 16 مايو 2025 - 5:30 م | آخر تحديث: الجمعة 16 مايو 2025 - 5:30 م

أبدى بيدري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سعادته بعد تتويج فريقه ببطولة الدوري الإسباني، وحقق برشلونة الفوز بثنائية نظيفة على إسبانيول في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، وهى المباراة التي حسمت له بطولة الدوري الإسباني للمرة الـ 28 في تاريخه.

وقال بيدري في تصريحات بعد المباراة: «سعيد لأننا حققنا اللقب، وهذا الأهم، إسبانيول لعب مباراة كبيرة لكن حققنا ما أردناه».

وتابع: «سعيد لبرشلونة هذا هو نادي أحلامي، واستمتع به كل يوم، إنها مباراتي رقم 200، وآمل أن يكون هناك المزيد، أهدي هذا الفوز لوالديَّ وأخي، الذين كانوا دائمًا بجانبي».


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