روسيا: مفاوضات إسطنبول قد تثمر عن وثيقة موحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، أن هناك فرصة لأن تتمكن مجموعات التفاوض الروسية والأوكرانية في إسطنبول من إيجاد آلية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال ميروشنيك، خلال إفادة صحفية، ردا على سؤال بشأن الآفاق المحتملة للمفاوضات المخطط لها: "أولاً، علينا أن نمر عبر المسار الأول، أي التوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام، أي إيجاد آلية التسوية نفسها. والمجموعات التي تشكلت من الجانبين قادرة تماما على القيام بذلك. ويمكنهم تطوير نموذج يكون مقبولا لكل من روسيا وأوكرانيا، ويقبله المجتمع الدولي. هناك مثل هذه الفرص"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وذكر ميروشنيك أن الجانب الروسي فعل كل ما في وسعه لتنظيم المفاوضات في إسطنبول، لكنه غير مسؤول عن سلوك كييف غير المتوقع، وأردف قائلا: "إن تحمل مسؤولية خصم لا يمكن التنبؤ بسلوكه ومتقلب للغاية ليس بالمهمة المجدية. لأننا اليوم قمنا بكل ما كان علينا فعله في هذه المرحلة. لقد بادرنا، وأعددنا منصة التفاوض، وقدمنا ​​مجموعة من المفاوضين ذوي الكفاءة والمخولين، ولدينا مقترحاتنا الموصوفة وفقا لذلك على شكل وثائق. من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل ما كان ينبغي لروسيا أن تفعله أكثر من ذلك. كيف سيتصرف الوفد الأوكراني، لا أعلم".

وأضاف ميروشنيك أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيسمح لكييف بإعادة التسلح والوصول إلى مستوى جديد من التصعيد وهذه ليست خطوة نحو السلام، وتابع: "هناك عدد من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن. 30 يومًا، هدنة لمدة 30 يومًا، ما يسمى بوقف إطلاق النار، نحن نفهم بوضوح أن الجانب الأوكراني يحتاج إليها فقط لتعزيز مواقعه بشكل أكبر، وبناء التحصينات، والتزود بالأسلحة، وإعادة تجميع القوات والموارد، وما إلى ذلك. أي من أجل الوصول إلى مستوى تصعيد جديد خلال شهر. ومن الطبيعي أن هذه الخطوة ليست في اتجاه التسوية، بل في الاتجاه المعاكس".

ويترأس الوفد الروسي إلى إسطنبول مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. ويضم الوفد أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

ومن المتوقع أن تبدأ روسيا محادثات اليوم الجمعة مع وفد أوكراني حول إنهاء محتمل لغزوها.

وقال كبير المفاوضين الروس ميدينسكي لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن وفده ينتظر لقاء الجانب الأوكراني في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت اسطنبول (0700 بتوقيت جرينتش).