أسامة نبيه يحدد 3 أسباب وراء خسارة منتخب الشباب أمام المغرب

حدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما ثلاثة أسباب وراء الخسارة بهدف أمام المغرب، في قبل نهائي كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر، والمؤهلة لكأس العالم لنفس المرحلة السنية.

قال نبيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "كانت مباراة كبيرة بين شقيقين عربيين، واللاعبون بذلوا مجهودا مضاعفا بسبب لعب مباراة إضافية في الدور الأول".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر "كنا نتمنى التأهل للنهائي لكن التوفيق لم يحالفنا، والإصابات أجبرتنا على تغييرات اضطرارية على مدار البطولة".

يذكر أن منتخب المغرب تأهل لمواجهة جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لتحديد الفائز بكأس البطولة.

وتأهل منتخبات مصر والمغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما بمجرد تأهلها لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية.