قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن قوات النظام السوري، استهدفت نقطة المراقبة التركية التاسعة في المنطقة الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن "قوات النظام، المتمركزة في منطقة تل بازان، استهدفت نقطة المراقبة التركية بالمدفعية وقذائف الهاون، وأن أنقرة تعتقد أن هذا الاستهداف كان متعمدا".

وأكد البيان أن القوات التركية المرابطة في المنطقة، ردت مباشرة على القصف، عبر أسلحتها الثقيلة.

ولفت البيان إلى أن قصف النظام لنقطة المراقبة لم يتسبب بخسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة في نقطة المراقبة.

وأشار البيان إلى أن أنقرة تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة عن كثب، وأجرت المبادرات اللازمة عبر روسيا.

وتعرضت نقطة المراقبة التركية في شيرمغار بريف حماة لقصف نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى لإصابة 3 جنود أتراك، وكانت ذات النقطة تعرضت منتصف الشهر الماضي لقصف مدفعي من القوات الحكومية أصيب خلاله عدد من النازحين الذين يقيمون بمحيط نقطة المراقبة باعتبارها نقطة آمنة.

وتنتشر نقاط المراقبة التركية والروسية في ريفي حماة وادلب بمحيط المنطقة منزوعة السلاح التي أقرت خلال لقاء سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمبر بوتين، في شهر سبتمبر الماضي.