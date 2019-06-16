قال الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن المجلس العسكري مستمر في السير نحو الهدف الذي ينشده، معقبًا: «لكننا والله مستمرون في الطريق الصحيح وليس الخطأ».

وأضاف خلال كلمة له، ألقاها اليوم الأحد، أنه والمجلس العسكري يسعى لرضا الله، ولا يسعى لرضا عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، بقوله: «والله بنرضي ربنا مش عبد الفتاح البرهان ولا حميدتي، ولا المجلس العسكري، لكن نسعى لرضا الله أولًا».

ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.