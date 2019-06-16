طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا

أدى طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام اليوم الأحد، حيث أدى طلاب القسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم في مادة الجغرافيا، ويؤدي طلاب القسم العلمي، وغدا الاثنين، الامتحانات في مادة الأحياء.

وتنتهي الاختبارات للقسم العلمي في 29 يونيو، والقسم الأدبي 25 يونيو.

وتداولت صفحات غير رسمية لطلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، آراء للطلاب حول الامتحان، حيث أعربوا عن فرحتهم بسهولة الامتحان، وأنه في مستوى الطالب المتوسط.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبا في القسم الأدبي، و51887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.