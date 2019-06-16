«التعليم العالي»: اختبار القدرات لكلية الإعلام يتضمن اللغات والمعلومات العامة

قال الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على تنسيق الجامعات، إن كلية الإعلام لأول مرة ستنضم للكليات التي تجري اختبار قدرات للطلاب قبل الالتحاق بها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أنه سيتم فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بالكليات يوم 6 يوليو المقبل، وحتى 20 من نفس الشهر، موضحًا أن الاختبارات تشمل اللغات والمهارات والمعلومات العامة المطلوبة لهذه المهنة.

وتابع: «هذا قرار لجنة قطاع الإعلام، لقياس مدى مهارات الطالب ومؤهلاته للالتحاق بالكلية، وتم الإعلان عن امتحان القدرات حتى يتمكن الطالب الواثق من قدراته التقدم للكلية»، لافتًا إلى قبول المجلس الأعلى للجامعات هذا القرار.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب التقديم الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في خوض اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات بداية شهر يوليو المقبل.