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ارتفاع سعر عملات بيتكوين وريبل وإثريوم المشفرة وهبوط لايتكوين أمام الدولار

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 8:15 م | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 8:15 م

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 5% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى 9 آلاف و241 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة الريبل الرقمية المشفرة ارتفعت بنسبة 2ر5% إلى 43 سنتا، وهي حاليا أقل بنسبة 87% عن مستوى 32ر3 دولار، الذي حققته في 4 يناير 2018. وقد ارتفعت هذه العملة بنسبة 25% حتى الآن خلال العام الجاري.

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 7% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثمانية آلاف و774 دولارا وتسعة آلاف و392 دولارا.

وارتفعت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 4ر1% إلى 83ر272 دولارا.

وهبطت عملة لايتكوين بنسبة 5ر1% إلى 68ر135 دولارا.

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