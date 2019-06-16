بريطانيا تدعو إيران لوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار لوقف التوترات

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن وقف إيران "لأنشطتها المزعزعة للاستقرار" هو الحل طويل الأمد للتوترات الإقليمية، وحث كل الأطراف على "وقف التصعيد".

وقال هانت في برنامج "أندرو مار شو" الذي تبثه ر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن هناك "خطرًا كبيرًا" من تصاعد التوتر الأخير إلى درجة الصراع المسلح.

وقال "نحث كل الأطراف على وقف التصعيد".

وقال هانت "دعونا نرى إيران تتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في لبنان من خلال حزب الله وفي اليمن، حيث يطلقون صواريخ على السعودية، وفي الخليج كما رأينا. هذا هو الحل طويل الأمد".

كان هانت قد صرح بأن بلاده" شبه متأكدة" من أن طهران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان مؤخرا.

وقال هانت، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "لقد قمنا بعمل تقييم استخباراتي، والعبارة التي استخدمناها أن ضلوع إيران شبه مؤكد".

وأضاف :"لا نعتقد أن أي جهة أخرى يمكن أن تفعل ذلك". وقال :"نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد".

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت أمس سفير بريطانيا في طهران روب ماكاير لتقديم "بعض الإيضاحات"، بعدما ردد هانت اتهام الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط.

غير أن السفير ذكر اليوم، على موقع "تويتر"، أنه لم يتم استدعاؤه، وكتب :"أنا من طلب عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية يوم أمس وتمت الموافقة على الطلب. /لا استدعاءات/".

كانت إيران نفت اتهام الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.