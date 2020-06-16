«فولفو» تعتزم شطب 4100 وظيفة في النصف الثاني من العام

أعلنت شركة "فولفو" للسيارات، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اعتزامها مواصلة خفض عدد العاملين لديها على مستوى العالم، من خلال شطب نحو 4100 وظيفة في النصف الثاني من العام.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه كان من المتوقع أن يكون لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي في الكثير من الأسواق الرئيسية للشركة، على المدى القصير والمتوسط.

ومن جانبه، قال مارتن لوندستيدت، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه "من المتوقع أن يتمثل التأثير في استمرار تراجع الطلب، ونحن نحتاج إلى مواصلة تعديل منظمتنا وفقا لذلك".

وكان الطلب على شاحنات الشركة قد تراجع بواقع 16%، خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 38399 شاحنة.

وقالت فولفو إنه جراء الجائحة "أصبح العملاء والتجار أكثر حذرا بشدة ويلغون الطلبات القائمة بالفعل، وفي مارس، تراجع صافي الطلب بواقع 75% مقارنة بفبراير".