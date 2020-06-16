طيران رواندا يدشن رحلاته للشحن الجوي إلى بلجيكا وبريطانيا والصين

دشنت الشركة الوطنية الرواندية (رواند إير)، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، رحلاتها للشحن الجوي إلى بلجيكا وبريطانيا والصين، لدعم عمليات التصدير والاستيراد للسلع الأساسية على الرغم من تعليقها حركة نقل المسافرين جوا بسبب وباء كورونا المستجد.

وخصصت الشركة المملوكة للدولة أسطول طائراتها للرحلات الطويلة من طراز "إيرباص إيه 330" لعمليات النقل الجوي إلى بروكسل (بلجيكا) ولندن (بريطانيا) وجوانزو (الصين).

وقالت يافون ماكولو، مدير عام الشركة -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية- إن الهدف من القيام برحلات للشحن إلى بروكسل ولندن هو دعم الصادرات الرواندية الموجهة إلى أوروبا، أما رحلات الشحن إلى جوانزو الصينية فهدفها استيراد التجهيزات الطبية والمنتجات الأساسية الضرورية التي تحتاجها البلاد.

وأشارت إلى أن هذه الرحلات ستسمح بوصول سلع المنتجين المحليين إلى الأسواق العالمية، وستسمح كذلك باستيراد البضائع الضرورية.

يذكر أن الحكومة الرواندية علقت كل الرحلات الجوية (سفر ووصول) لنقل المسافرين عبر أراضيها اعتبارا من 20 مارس الماضي ولمدة شهر.