ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل في الشرقية لـ762 حالة

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالمحافظة ارتفعت إلى 762 حالة؛ وذلك بتعافي 62 حالة جديدة من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم خروج 10 حالات من مستشفى "منيا القمح" المركزي، و15 حالة من مستشفى "السعديين" المركزي، و5 حالات بمستشفى العزل "النموذجي" بمدينة فاقوس، و15 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و6 حالات بمستشفى "بلبيس" المركزي، و11 حالة بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بعدما تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات.

ونوه بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن حالات التعافي بجميع مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 762 حالة، منها 170 حالة شفاء بمستشفى "شيبة" للعزل بالزقازيق، و51 حالات بمستشفى "فاقوس النموذجي"، و48 حالة بمستشفى "بلبيس" المركزي، و29 حالات بمستشفى "الصدر" بالزقازيق، و87 حالة بمستشفى "منيا القمح" المركزي، و16 حالات بمستشفى "أولاد صقر" المركزي، و7 حالات بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، و7 حالات بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و9 حالات شفاء بمستشفى "حميات الزقازيق"، و21 حالة بمستشفى "حميات" سنجها بكفر صقر، و22 حالة بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، وحالتين من مستشفى "حميات" فاقوس، و145 حالة بمستشفى "السعديين" المركزي، و100 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و21 حالة بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، و28 حالة بمستشفى "ههيا" المركزي، وحالة واحدة بمستشفى "الصوفية" المركزي، وحالة أخرى بمستشفى "أبو كبير" المركزي.