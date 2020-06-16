شرطة إندونيسيا تلقي القبض على أمريكي مطلوب أيضا في بلاده

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن أمريكي مطلوب في بلاده بتهمة الاحتيال عبر استخدام العملات المشفرة، وذلك للاشتباه به في ممارسة الجنس مع قصر.

واعتقلت الشرطة روس ألبرت ميدلين في جاكرتا، أمس الاثنين، بعد تلقي إخبارية من سكان محليين قالوا إنهم رأوا أطفالا يدخلون ويخرجون من منزله المستأجر، حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة المدينة يسري يونس.

وقال يسري إن ثلاثة مراهقين - أعمارهم 18 و17 و15 عاما - كانوا مع ميدلين أخبروا الشرطة أنهم تلقوا أموالا مقابل ممارسة الجنس معه.

وصرح للصحفيين بالقول: "لقد التقط صورا للقصر وأيضا مقاطع فيديو.. نشتبه في تورطه في الاعتداء الجنسي على القصر".

ويمكن أن يواجه المشتبه به عقوبة السجن لمدة 15 سنة إذا أدين بممارسة الجنس مع الأطفال.

وقال يسري إن ميدلين مطلوب في الولايات المتحدة بسبب قضية احتيال بقيمة 722 مليون دولار تنطوي على استثمار في عملة البيتكوين الرقمية.

كما أفاد المتحدث بأن المشتبه به أيضا مدان بجرائم جنسية في الولايات المتحدة.