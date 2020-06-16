الوطنية للإعلام: تسليم شيكات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش أول يوليو

توفير أكثر من 12 مليون جنيه من التمويل الذاتي للهيئة لصرف المستحقات

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام تسليمها شيكات صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018، في الأول من يوليو المقبل، وذلك نظرا لإقفال أعمال السنة المالية والتي تنتهي في الثلاثون من يونيو الجاري على أن يتم البدء في تسليم الشيكات في الأول من يوليو 2020.

وقالت -في بيان لها اليوم الثلاثاء- "إن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغ ما يزيد عن 12 مليون تم توفيرها من خلال الموارد الذاتية للهيئة، ولا نلتفت للشائعات لاشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية".

وشددت الوطنية للإعلام على أنها قامت ببعض الإجراءات رغم ضآلة مواردها المالية لتدبير تلك المبالغ دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها حرصاً منها للحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية.