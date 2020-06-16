ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الباحثين في جامعة "أمبريال كوليدج لندن" سيبدأون التجارب السريرية للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا على عينة قوامها 300 شخص الأسبوع الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن المشاركين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 70 عامًا سيأخذون جرعتين من اللقاح على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، وتتركز الآمال حول الانتقال بالاختبارات للمرحلة الثانية وهي إعطاء اللقاح إلى 6000 متطوع إذا أثبت العقار فاعليته على الاستجابة المناعية.

وأوضحت الصحيفة أنه بدلًا من إعطاء الأشخاص شكل ضعيف من المرض، فإن ذلك اللقاح يستخدم خيوطًا اصطناعية من الشفرة الوراثية استنادا للمادة الجينية لفيروس "كوفيد-19".

وذكر فريق البحث الذي يتراسه البروفيسور روبن شاتوك كبير خبراء الفيروسات، أنه "عندما يتم الحقن، يوجه اللقاح التجريبي الخلايا العضلية لإنتاج بروتين فيروسي (وهو البروتين الذي ينتج من ترجمة الحمض النووي للفيروس) للحماية من الإصابة بالفيروس في المستقبل".

وأشار الفريق إلى أن تجارب اللقاح على الحيوانات أظهرت أنه آمن كما أظهرت "إشارات مشجعة للاستجابة المناعية الفعالة".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم تمويل البحث بمبلغ 41 مليون جنيه استرليني من حكومة البريطانية، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني من التبرعات الأخرى.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقاح يأتي بعد أن بدأت التجارب السريرية للقاح منفصل يطوره خبراء في جامعة أكسفورد.