رئيس لجنة مكافحة كورونا: معدلات الوفيات بالفيروس في مصر متوسطة

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في مصر، قائلًا: «أي رقم للوفيات لن يكون مرضيًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أن معدلات الوفيات في مصر متوسطة، موضحًا أن عوامل «كبر السن والأمراض المزمنة والتأخير في التشخيص» تسببت في وفاة 95% من حالات الوفاة بمصر.

وأشار إلى أن العامل الوحيد الذي من الممكن أن يتم التحكم فيه، هو التأخير في التشخيص، مشددًا على ضرورة تحرك المريض عند الشعور بأعراض مشتبه بها لإجراء الفحص الطبي.

وأكد أن هناك إمكانية لتعافي المصاب بكورونا إذا تم تشخيصه وعلاجه مبكرًا، حتى في حال كبار السن، ناصحًا بعدم اتباع بروتوكولات علاجية لم تحددها وزارة الصحة، لأن لكل حالة بروتوكل علاجي يناسب ظروفها الصحية، وفقًا لقوله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و97 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 46289 حالة، و1672 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 13732 حالة، من ضمنهم 12329 متعافيًا.