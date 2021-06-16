قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن الاتحاد الإفريقي لم يقم بالدور المناسب في الملف، لافتًا إلى تعيين الاتحاد مجموعة من المراقبين معظمهم قانونيين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن مراقبي الاتحاد الإفريقي لم يكن لهم دور في التدخل وإبداء الرأي خلال الاجتماع الثلاثي، موضحًا أنهم تبادلوا الآراء خلال الاجتماعات الثنائية.



ولفت إلى أن مصر والسودان اقترحتا تشكيل مساعد للاتحاد الإفريقي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلًا إن إثيوبيا رفضت الاقتراح وأصرت على تواجد الاتحاد الإفريقي دون وجود أطراف أخرى.



وأكد أن مسار المفاوضات لن ينجح بدون وجود المجتمع الدولي في هذه الاتفاقية، منوهًا إلى أن المفاوضات كانت تستمر أحيانًا لأكثر من 16 ساعة لتغيير كلمة واحدة.



واستشهد باستغراق الدول الثلاث 1.5 يوم للتأكد من معنى كلمة Management، معلقًا: «الإثيوبيون شكاكون لأقصى درجة ويخشون وجود كلمة تتسبب لهم في ضرر، وأكثر مخاوفهم هو التوقيع على شيء لأنه في وجهة نظرهم انهزام».





