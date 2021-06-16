 زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 9:48 ص

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة بمقياس ريختر المنطقة الكائنة بالقرب من جزر الملوك الإندونيسية، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية -حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء- بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

يذكر أن مجموعة جزر الملوك، والمعروفة باسم مالوكو أو مولوكاس، هي أرخبيل يقع في بحر باندا بإندونسيا​، وتتألف من مقاطعتين: مالوكو الشمالية ومقاطعة مالوكو.


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