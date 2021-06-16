التنمية المحلية: مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية نقطة إشعاع للعمل المشترك

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن استضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، استثمار لنجاحات الدولة المحققة على مدى السنوات الماضية.



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيشهد غدًا الخميس، مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لمقر إقليم شمال إفريقيا للمنظمة.



وأشار إلى أن المقر سيكون مركزًا لتأهيل الكوادر الإفريقية ونقطة إشعاع للعمل المشترك، متابعًا أن المقر سيشهد أول اجتماع للأعضاء الجدد لمجموعة شمال إفريقيا، على هامش فعاليات الافتتاح، لبحث التحديات الخاصة بالمدن الإفريقية.



وأوضح متحدث التنمية المحلية، أن الاجتماع سيشهد عرض التجربة المصرية والنجاحات المحققة على مدار 7 سنوات الماضية، ونجاح مصر في إدارة أزمة فيروس كورونا، وتبادل الخبرات والتجارب بين المدن المصرية والإفريقية.



وذكر أن التحديات يأتي على رأسها فيروس كورونا، ونمو السكان المتزايد، وإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغيرات البيئية، مؤكدًا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ما قبل وصول الضيوف، بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وأعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استضافة مصر أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية خلال يومي 17 -18 يونيو الجاري، وذلك بحضور كل من محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة، وجان بيير مباسي الأمين العام للمنظمة، وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.