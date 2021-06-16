قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تبادل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولية المشتركة لإدارة العلاقات بين أكبر دولتين عالميًا، مؤكدًا أن العلاقات بين الجانبين يجب أن تكون مستقرة.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الجانبين عليهما أن يكونا قادرين على التعاون بحسب المصالح المشتركة، قائلًا إن أجندته ليست ضد روسيا أو طرف أخر وإنما لمصلحة الشعب الأمريكي.

وأوضح أن أجندته تشمل مكافحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد وإعادة العلاقات مع الحلفاء في العالم وحماية الشعب الأمريكي، متابعًا: «لا رئيس أمريكي يمكنه أن يكون وفيًا إلى البلاد إذا لم يدافع عن القيم الديمقراطية والحريات».

وأشار إلى أنه أوضح لنظيره الروسي إدانته لما يحدث مع المعارض الروسي أليكسي نافالني، فضلًا عن عدم تساهله مع التدخل في الانتخابات، معلقًا: «حقوق الإنسان ستظل دائمًا على الطاولة.. ويجب أن تكون هناك قواعد تضئ خارطة طريق التعاون».