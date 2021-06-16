 بايدن: أجندتي ليست ضد روسيا.. وأدنت ما يحدث مع المعارض نافالني في حديثي مع بوتين - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يونيو 2021 8:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

بايدن: أجندتي ليست ضد روسيا.. وأدنت ما يحدث مع المعارض نافالني في حديثي مع بوتين

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 7:54 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تبادل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولية المشتركة لإدارة العلاقات بين أكبر دولتين عالميًا، مؤكدًا أن العلاقات بين الجانبين يجب أن تكون مستقرة.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الجانبين عليهما أن يكونا قادرين على التعاون بحسب المصالح المشتركة، قائلًا إن أجندته ليست ضد روسيا أو طرف أخر وإنما لمصلحة الشعب الأمريكي.

وأوضح أن أجندته تشمل مكافحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد وإعادة العلاقات مع الحلفاء في العالم وحماية الشعب الأمريكي، متابعًا: «لا رئيس أمريكي يمكنه أن يكون وفيًا إلى البلاد إذا لم يدافع عن القيم الديمقراطية والحريات».

وأشار إلى أنه أوضح لنظيره الروسي إدانته لما يحدث مع المعارض الروسي أليكسي نافالني، فضلًا عن عدم تساهله مع التدخل في الانتخابات، معلقًا: «حقوق الإنسان ستظل دائمًا على الطاولة.. ويجب أن تكون هناك قواعد تضئ خارطة طريق التعاون».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك