تطوير العشوائيات: نقل أسر منطقة بطن البقرة بالكامل إلى الأسمرات منتصف الأسبوع المقبل

توجه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بالشكر إلى محافظة القاهرة على مجهودها في نقل أسر منطقة «بطن البقرة» إلى حي «الأسمرات»، لافتًا إلى نقل 1800 أسرة حتى الآن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه سيتم انتقال أسر المنطقة بنسبة 100% إلى حي الأسمرات، بحلول منتصف الأسبوع المقبل.



وأشار إلى نقل الأهالي بفضل الله ثم مجهود ودعم القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضافر جهات الدولة، مشيدًا بمجهود وزارة التضامن في توفير أثاث المنازل.



وأوضح مدير تطوير العشوائيات، أن المراكز البحثية التابعة لوزارة التضامن تجري دراسات قبل وبعد انتقال الأسر وتخرج من خلالها بمجموعة من النتائج والتوصيات؛ لاكتشاف العيوب والمشكلات.



ولفت إلى أن المواطن في المناطق الجديدة مطلوب منه الحفاظ على المكان وعدم تغيير نشاط الوحدة بالإيجار والبيع، متابعًا: «المخالف سيجد معاملة أخرى تمامًا، وبلاش بالأنا بتاعتك تحاول فرض سوء على المجتمع الذي نرغب في الحفاظ عليه».



وذكر صديق، أن المواطن يدفع قيمة للصيانة الشهرية قدرها 300 جنيه للحفاظ على المشروع الذي سيسلم للأجيال المقبلة، مؤكدًا أن وزارة التضامن ستتكفل بالحالات غير القادرة على تدبير تلك المبالغ.





ونقلت محافظة القاهرة 1800 أسرة من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالأسمرات، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.



ويتسلم أهالي منطقة بطن البقرة بمصر القديمة وحدات على المفتاح مجهزة بالكامل بها 3 غرف مفروشة وأنتريه وسفرة وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى توفير وسائل لنقل السكان للوحدات السكنية الجديدة بالأسمرات.