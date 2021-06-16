 الأوبئة الروسي: اكتشاف سلالة هندية متحورة من فيروس كورونا بموسكو - بوابة الشروق
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الأوبئة الروسي: اكتشاف سلالة هندية متحورة من فيروس كورونا بموسكو

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 2:00 م

أعلن مدير مركز "جماليا" الروسي لعلم الأوبئة، ألكسندر جينتسبورج، اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو متحورة عن السلالة الهندية.

وقال جينتسبورج، في تصريح صحفي لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، اليوم الأربعاء: "نحدد الآن طيف السلالات التي تنتشر في العاصمة موسكو، حيث عثرنا بالفعل على أكثر من سلالة صينية وهندية معدلة، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة الفعالية الوبائية للقاح "سبوتنيك V" ضد هذه السلالات".

يُذكر أن خبراء الطب والأوبئة الروس يربطون الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين في روسيا بالسلالة الهندية بالذات.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المواطنين إلى التطعيم ضد فيروس كورونا والتى تقدم مجانية وطوعية فى جميع أنحاء البلاد بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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