 مستشار الرئيس: نسعى لتلقيح 40% من المواطنين ضد كورونا بنهاية العام الجاري - بوابة الشروق
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مستشار الرئيس: نسعى لتلقيح 40% من المواطنين ضد كورونا بنهاية العام الجاري

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 5:49 م
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تستهدف تلقيح 40% من السكان ضد فيروس كورونا، بنهاية العام الجاري، موضحًا أن المواطنين الذين يتجاوز عمرهم عن 18 عامًا الفئات المستهدفة بالتلقيح.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الدولة تحرص على تعدد مصادر لقاحات كورونا سواء من الصين أو التحالف الدولي «كوفاكس» أو غيرها، مشيدًا بتكاتف الحكومة ووزارة الصحة وهيئة الدواء لتحقيق هذا الغرض.

وأشار إلى التعاقد مع الاتحاد الإفريقي على 25 مليون جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون»، موضحًا أن ميزة هذا اللقاح تكمن في أنه يعطى للمواطن على شكل جرعة واحدة.

وذكر مستشار الرئيس للصحة أن استقبال لقاحات «جونسون أند جونسون» من الاتحاد الإفريقي يعني تلقيح 25 مليون مواطن ضد كورونا، مؤكدًا على الانتهاء من تطعيم «نسبة محترمة» من السكان بنهاية 2021.

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