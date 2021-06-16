تفاصيل مصرع عنصر إجرامي وإصابة أمين شرطة خلال تبادل لإطلاق النار بدمياط

لقي عنصر إجرامي مصرعه، وأصيب شرطي بطلق ناري خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدمياط.

ووردت معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، باختباء (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، ومحكوم عليه بـ62 سنة حبس، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية )، بمنزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن (دمياط، الدقهلية) مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، على الفور بادلته القوات بالمثل مما نتج عنه إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة دمياط، بعيار ناري وتم نقله للمستشفى.

كما نتج عن ذلك مصرع العنصر الإجرامى إثر إصابته بعدة أعيرة نارية متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على ( بندقية آلية - وطبنجة - و16 طلقة مختلفة الأعيرة ) وعثر بجوار المنزل على سيارة ملاكي، والتى يستخدمها فـي تنقلاته.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برصد البؤر الإجرامية، وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة، ومُحرزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.