 صيانة 30 كشاف بطرق مؤدية لقرى المنيا - بوابة الشروق
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صيانة 30 كشاف بطرق مؤدية لقرى المنيا

ماهرعبدالصبور
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:26 ص

أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على حرص الوحدة المحلية على تغطية جميع الأماكن المحرومة من الإنارة بتركيب أعمدة جديدة وتسيير حملات صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية، موضحا أن التوجيهات العامة للدولة تركز علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتلبية طلباتهم بما لا يخالف قوانين الدولة وفق الإمكانات المتاحة.


وقام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية دمشير اليوم بالبدء في تركيب ١٠ أعمدة جديدة، وشد ٧٠٠ متر سلك بالطريق المحيط باتجاه نزلة الفلاحين، جاء ذلك ضمن أعمال الصيانة المستمرة بتلك المنطقة.


ومن جهة أخرى نفذت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين حملة لصيانة كشافات الإنارة بطريق طراد النيل من طريق القرداحي إلي قرية سوادة بصيانة ٢٠ كشاف، فضلا عن شد ٣٠٠ متر سلك بالطريق العام لقرية الشرفا في الفترة المسائية.

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