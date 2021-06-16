ألمانيا: تورط نحو 50 شرطيا في فرانكفورت بمراسلات دردشة متطرفة

قالت السلطات الألمانية، الثلاثاء، إن ما مجموعه 49 شرطيا في الخدمة، شاركوا في مجموعات مراسلات دردشة يمينية متطرفة في فرانكفورت كان قد تم الكشف عنها مؤخرا وأدت إلى حل وحدة شرطة خاصة.

وقال وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية بيتر بويت إن ما يقرب من 50 شرطيا من العاملين حاليا، معظمهم من القوات الخاصة وآخرون من مكتب الولاية للتحقيقات الجنائية وهيئات شرطية أخرى، كانوا جزءا من مجموعات مراسلات الدردشة .

كما تبين أنه كان هناك في مجموعات مراسلات الدردشة تلك سبعة أشخاص ليسوا من عناصر الشرطة.

وقال الوزير إن 24 من أعضاء المجموعة الـ 56 لم يخضعوا للتحقيق حتى الآن أو تأثروا بأي نوع من الإجراءات التأديبية .

وأوضح بويت أن التحقيق جار، مشيرا إلى المداهمات الأخيرة، التي لا تزال المواد التي تم ضبطها بها قيد التحليل.

وكانت السلطات الألمانية قد حلت الأسبوع الماضي وحدة شرطة خاصة في فرانكفورت عقب الكشف عن عناصر من الشرطة يشاركون في مجموعات مراسلات دردشة يمينية متطرفة حيث تبادلوا منشورات تضمنت صورا لمنظمة اشتراكية وطنية سابقة وصور نازية أخرى .