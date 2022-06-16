هونج كونج تخفض فترة العزل المرتبطة بكورونا قبل احتفالات أول يوليو

يلتزم كبار المسؤولين في هونج كونج بعزل فندقي لـ3 أيام فقط قبل احتفالات عودة السيادة على المدينة من الاستعمار البريطاني إلى الصين في الأول من يوليو، وفقا لتقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، ما يثير شكوك جديدة بشأن حضور الرئيس الصيني شي جين بينج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن المسؤولين سوف يخضعون لـ"فترة عزل ذاتي" لمدة 4 أيام، يجب عليهم خلالها تجنب دخول الحانات والمناطق المزدحمة، قبل دخول العزل الفندقي بموجب نظام الحلقة المغلقة المعدل.

وكانت الصحيفة قد ذكرت قبل ذلك إنه سوف يتعين على المشاركين في الاحتفالات بمناسبة مرور 25 عاما على تسلم الصين للمركز المالي -ومن بينهم الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها كاري لام وخليفتها جون لي- على الأرجح الخضوع لسبعة أيام من العزل قبل زيارة مسؤول صيني لم يتم الإعلان عنه.

وقالت الصحيفة إن الترتيبات لا تزال جارية.

ولم يتضح ما إذا كان لا يزال يتعين على نحو ألف موظف، من بينهم حراس أمن ورجال شرطة، الخضوع للعزل الفندقي لمدة سبعة أيام.

وفي حين رفض المسؤولون الحكوميون تحديد المسؤول الصيني الذي سوف يحضر الاحتفال، تصاعدت التوقعات بأن شي، الذي لم يخرج من البر الرئيسي الصيني منذ يناير 2020، سوف يزور هونج كونج ويلقي خطابا. وقالت لام في وقت سابق هذا الأسبوع إن الظروف يجب أن تكون مواتية للرئيس الصيني للحضور.