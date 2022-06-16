رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي يزوران معالم شرم الشيخ السياحية والدينية

اصطحب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو وزوجته في جولة سياحية تفقدوا فيها متحف شرم الشيخ واشادوا بالمعروضات واكدوا أن المتحف من العناصر الهامة والمزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وذكرت محافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم، أن ذلك جاء على هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يُعقد بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، بمركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري، بمشاركة وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، للحديث عن قضية تغير المُناخ.

وأضاف البيان أن الوفد البرلماني تفقد كاتدرائية السمائيين والتقى بالأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية حيث رحب بهم وقام بشرح تفصيلي للكنيسة وإهداء الوفد الهدايا التذكارية.

كما تفقد الوفد مسجد الصحابة واستمعوا لشرح مفصل من الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة عن المسجد والمركز الثقافي الإسلامي الملحق به.

وكتب رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، كلمة في سجل الزيارات أكدوا فيها عن انبهارهم وإعجابهم الشديد بالمسجد تصميمًا وإنشاءً وبدور الأئمة الذين يقومون بإلقاء شرح مختصر خطبة الجمعة بالإنجليزية والفرنسية.