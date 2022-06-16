بريطانيا تسجل 26 ألفا و659 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 26 ألفا و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و638 ألفا و832، والوفيات إلى 180 ألفا و78.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و679 ألفا و666 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.