نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن تكون روسيا مصدر تهديد لدول البلطيق وفنلندا.

وأوضح بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم - أنه بسبب عدم وجود تهديد من روسيا، فإن عضوية فنلندا والسويد في الناتو لن تجلب أي فوائد إضافية لأمن القارة الأوروبية.

وأضاف أن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ سيؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر.

وفي المقابل، رفض مفاوض أوكرانيا في محادثات السلام ميخايلو بودولياك ، التعليقات الروسية الأخيرة بشأن الاستعداد لاستئناف المفاوضات ووصفها بأنها "محاولة لخداع العالم".

وقال بودولياك - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن روسيا تريد إعطاء انطباع بأنها مستعدة للتحدث بينما تخطط لطعن أوكرانيا في الظهر.

وأضاف مفاوض أوكرانيا في محادثات السلام أن بلاده ستعود بالتأكيد إلى المفاوضات ولكن في الوقت المناسب فقط.

إلى ذلك، قال نائب رئيس وزراء الروسي جورجي فيليمونوف إن تسليم المشروبات الغازية المشابهة للعلامات التجارية كوكا كولا وفانتا إلى المتاجر في منطقة موسكو سيبدأ الأسبوع المقبل.

وقال فيليمونوف "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ستبدأ شحنات المشروبات الغازية عالية الكربونات المنتجة في المنشآت المحلية بالطعم المألوف لفانتا وكوكا كولا في الوصول إلى موسكو".

وأطلقت شركة "ميجاباك" الواقعة في مدينة فيدنوي في منطقة موسكو، إنتاج مشروبات عالية الكربون تحت العلامة التجارية الروسية.